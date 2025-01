Meteo, Sottocorona: prima "gli ultimi fuochi" del maltempo e poi cambia tutto

31 gennaio 2025 a

Nuvole "non organizzate" e quindi "che non hanno una forma di perturbazione" stanno interessando la penisola italiana. Questa la premessa di Paolo Sottocorona, che a "Omnibus" ha diffuso le ultime previsioni meteo. Per la giornata di oggi non si attendono grandi scossoni: le precipitazioni saranno "localmente intense soltanto sull'alto Tirreno sul mar Ligure, sulle zone costiere e un po' anche sulle zone interne", ha detto. "Deboli" sono le piogge che interessano "il Nord-Est, forse soltanto fra Veneto e Romagna, dove ci sono gli ultimi fuochi della vecchia perturbazione". Al Centro e al Sud, poi, "la giornata può essere un po' grigia, ma non c'è maltempo".

Lo scenario cambia nel giro di poche ore. Sulle zone di Nord-Ovest le precipitazioni sono "isolate e deboli". Ma ecco la formazione di "una bassa pressione sul canale di Sardegna, che dà precipitazioni molto intense". Sul resto del Paese il tempo sarà per lo più "grigio", ma cambierà "rapidamente". Domenica un miglioramento interesserà il Nord e parte del Centro. "Forti i fenomeni saranno sotto la Sardegna, ma non sull'isola", ha continuato Sottocorona. Maltempo, invece, "al Sud peninsulare e in Sicilia". Le temperature minime, infine, sono "scese un po' al Centro e non molto al Sud".