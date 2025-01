Ferragni, "Beneficenza? Prende meriti che non ha": quella mail della Balocco...

31 gennaio 2025 a

Chiara Ferragni è finita nuovamente sotto i riflettori. Da una parte l'affaire tradimenti e le sue conferme alle rivelazioni scottanti su un presunto tradimento di Fedez con l'imprenditrice milanese Angelica Montini; dall'altra il rinvio a giudizio per truffa aggravata nella vicenda del Pandoro e delle uova di Pasqua. Se nel primo caso tutto tace (manca, al momento, la replica del rapper), non si può dire lo stesso del secondo. Dalle mail contenute in un'informativa della Guardia di Finanza di Milano, infatti, emerge un certo malumore su come il team dell'influencer sembrava voler gestire la comunicazione sugli accordi commerciali raggiunti in merito al “Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni” del Natale 2022.

"Sta succedendo una cosa verso la quale mi sento di dovervi attenzionare: CF si sta prendendo tutto il bello di questa iniziativa e voi tutto il brutto. Tra l'altro la beneficenza sta proprio diventando il nodo comunicativo centrale di questo prodotto. Si parla solo di CF, di Balocco e della Beneficenza": è questo il passaggio di una mail scritta nel novembre del 2022 da un dipendente di un'agenzia di comunicazione a una responsabile della Balocco, per cui la stessa agenzia lavorava. Ma non è tutto. Nelle carte delle Fiamme Gialle è spuntato anche uno scambio di mail interno alla Balocco in merito alla dicitura inserita nel comunicato stampa, da parte del team Ferragni, “Le vendite serviranno a finanziare…”.

L'ad dell’azienda dolciaria Alessandra Balocco scriveva il 20 ottobre del 2022: "Si attribuiscono meriti che non hanno ma il buon Dio ne terrà conto al momento opportuno". Questa, invece, la replica di una responsabile sempre dell'azienda piemontese: "Mi verrebbe da rispondere 'in realtà le vendite servono per pagare il vostro cachet esorbitante’". E ancora: in una mail inviata il 21 febbraio 2022 da Federico Camporese, responsabile nazionale de "I bambini delle fate" all'addetta al marketing di Cerealitalia-ID si discute del comunicato per la campagna relativa alle uova di Pasqua di tre anni fa promossa dall'influencer: "Purtroppo il comunicato così come quanto avete pubblicato nel vostro sito in alcuni passaggi porta il consumatore a pensare che comprando l'uovo si produca automaticamente un sostegno ai Bambini delle Fate". Quindi l'ammonizione: "Come spiegato in diverse occasioni" il messaggio promozionale "risulta ingannevole nei confronti delle persone che acquistano l'uovo e quindi in primis verso i vostri consumatori".