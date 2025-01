Meteo, Sottocorona: "Maltempo forte" e crollo delle temperature. Le date

28 gennaio 2025 a

Un cambio deciso, per le precipitazioni e nelle temperature. Paolo Sottocorona presenta le sue previsioni meteo a Omnibus, su La7, martedì 28 gennaio, spiegando che il maltempo si ripresenta al nord e al centro mentre le temperature sono molto elevate vediamo per il periodo. Oggi avremo "precipitazioni molto abbondanti che prendono in parte Liguria di Levante e Alta Toscana, meno le zone di pianura del nord", afferma il meteorologo. Al Centro piogge moderate e fenomeni più forti verso le zone dell'Appennino.

Mercoledì 29 gennaio il tempo "migliora decisamente al Nord, non ci sono più fenomeni intensi nemmeno al Centro", spiega Sottocorona. Il "maltempo marcato va a prendere il Sud, soprattutto la parte ionica" ma anche Sicilia, Calabria e Puglia. Giovedì 30 gennaio "migliora al Sud e si ripresentano altri fenomeni a partire da Ovest". Per quanto riguarda le temperature è attesto un calo deciso nelle prossime 24 ore: "Un cambiamento, diminuzioni marcatissime al Nord dove già non erano altre temperature, e anche al centro, almeno di tre" spiega il meteorologo che fa tuttavia notare che resteremo "sopra la media".