Meteo, nuova "zampata invernale". Giuliacci: quando arriva il freddo polare

Ancora piogge, seppur con carattere locale, martedì 28 gennaio al Centro Nord, con fenomeni tra Lombardia, Triveneto e regioni centrali tirreniche. Ma il meteo dei prossimi giorni sarà caratterizzato da un ritorno del freddo. A fornire le previsioni del tempo e le tendenze per i giorni a venire è il colonnello Mario Giuliacci. La prossima settimana, infatti, ci attendono "tanta pioggia e abbondanti nevicate sulle Alpi", ma non ancora il freddo intenso. Un calo che diventerà meno marcato entro la metà della settimana.