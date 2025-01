Meteo, "maltempo molto forte". Sottocorona: dov'è "il centro della bassa pressione"

19 gennaio 2025 a

Mentre al Sud "la situazione migliora in maniera abbastanza decisa, seppure con qualche fenomeno appena più intenso tra Gargano e parte centrale della Puglia", sulla Sardegna e sulla Corsica, che sono "nel centro della bassa pressione", i fenomeni "sono ancora estesi e molto forti". Questo è lo scenario tracciato da Paolo Sottocorona per diffondere le ultime previsioni meteo. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma mattutino di politica e di attualità, l'esperto ha anche avvisato che "qualche precipitazione moderata" arriva, nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio, "anche al Centro e al Nord". In altre parole, ha spiegato meglio, "il maltempo si estende anche al resto della Penisola".

Nessuna sorpresa piacevole lunedì, quando Lunedì "il maltempo tra Sardegna e Corsica" risalirà "verso il versante tirrenico medio-alto, soprattutto sulle zone del golfo ligure". Precipitazioni abbondanti colpiranno quindi la Liguria, il Piemonte e le zone alpine. "Sul resto del Paese non sono belle giornate, grigie ma con precipitazioni medie e spesso molto deboli", ha specificato Sottocorona. Martedì è invece atteso "un miglioramento". "Si esaurisce questa risalita verso Nord del maltempo, che sarà moderato al Sud tirrenico", ha anticipato il meteorologo, aggiungendo che "più forte, invece, sarà fra Basilicata, Puglia e coste del Molise". "Si è spostato il centro del maltempo ma è ancora molto forte", ha chiosato.