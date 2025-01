Meteo Giuliacci: "Ondata di maltempo" sul weekend. Le regioni a rischio

17 gennaio 2025 a

Se nei prossimi giorni la situazione meteo appare piuttosto tranquilla al nord, con piogge non intense attese a partire dal pomeriggio di sabato 18 gennaio su Liguria ed Emilia, lo stesso non può dirsi per il Centro e soprattutto per il Sud. Infatti "un’ondata di maltempo sta per abbattersi sulle regioni meridionali dove oltretutto non saranno esclusi possibili alluvioni", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci . Insomma, il weekend in queste regioni non fa presagire nulla di buono.

"Dove pioverà per tre giorni". Meteo, l'allarme di Sottocorona

Le previsioni. Alla base del la forte perturbazione c'è un Il ciclone in movimento dal Nord Africa verso la Penisola dove ha già portato la sua instabilità su Sicilia, Calabria e Sardegna. Sabato 18 gennaio, scrive Elena Rava sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, nel mirino del maltempo ci saranno ancora Sicilia e Sardegna ma "i fenomeni si estenderanno rapidamente verso la Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Lazio e Abruzzo, con piogge intense e nevicate sull’Appennino a partire dai 1200-1400 metri di altitudine" e forti venti. Domenica 19 gennaio il ciclone punterà sul Mar Tirreno "portando maltempo sulle due Isole Maggiori e sul Centro-Sud". E al Nord? Come dicevamo la situazione meteo sarà più tranquilla con nuvole ma poche precipitazioni. Tuttavia in Piemonte, Lombardia e Veneto in serata si vedrà la neve anche a bassa quota.