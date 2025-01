Ramy, parla l'agente ferito in piazza: "Quando una bomba carta esplode..."

16 gennaio 2025 a

a

a

A 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio, ha parlato uno degli agenti feriti negli scontri in piazza dello scorso weekend. Il poliziotto non ha usato giri di parole e, interagendo con la giornalista, ha spiegato i motivi per cui ha avuto paura: "Quando vedi una bomba carta che ti esplode vicino hai quasi un riflesso atavico per mettere in salvo la tua vita. Quella bomba carta ti toglie l'udito, toglie la visibilità e brucia ciò che incontra", ha raccontato. Intanto altri indagati si aggiungo ai 30 già denunciati nei giorni scorsi dalla Digos della questura di Roma.

"Non fate guerra alla polizia". L'appello ai violenti del padre di Ramy

A Dritto e Rovescio, il talk-show che va in onda in prima serata, invece, nuove immagini esclusive sul caso Ramy Elgaml (il ragazzo egiziano di 19 anni morto alla fine di un inseguimento da parte dei carabinieri il 24 novembre scorso a Milano) sono state mostrate. Il video inedito è stato registrato dalla bodycam di uno dei militari dell’Arma coinvolti nel caso e fornisce nuovi elementi utili all’accertamento dei fatti e alle valutazioni sulla condotta delle forze dell’ordine e dei due ragazzi, in fuga quella sera da un posto di blocco dei carabinieri.

Milano violenta e Ramy. Giordano è una furia: "Assurdo indagare i carabinieri"

Nelle immagini, un carabiniere cerca di rianimare con un massaggio cardiaco Ramy, mentre un altro si occupa dell’altro ragazzo sullo scooter, Fares Bouzidi, 22 anni, invitandolo a restare fermo e calmo. Viene anche chiamata l’ambulanza.