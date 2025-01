E' sempre Cartabianca, l'appello del padre di Ramy: "Non fate guerra alla polizia"

14 gennaio 2025 a

Il caso di Ramy continua ad animare lo scontro politico e il dibattito nel Paese. Se n'è parlato durante la puntata di E' sempre Cartabianca in onda il 14 gennaio su Rete4. Ospiti di Bianca Berlinguer erano i genitori di Ramy, il ragazzo morto durante un inseguimento delle forze dell'ordine. Il padre del ragazzo cerca di gettare acqua sul fuoco rivolgendo un appello alla sinistra che scende in piazza per attaccare le forze dell'ordine.

"Chi fa le manifestazioni non deve fare casino o fare la guerra alla polizia - dichiara il padre di Ramy - Le manifestazioni devono essere pacifiche".