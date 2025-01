Meteo, irrompe la tempesta Felix: crollo delle temperature, neve e temporali in vista

12 gennaio 2025 a

Dopo un inizio di gennaio con un clima poco invernale ora ci pensa la tempesta Felix a cambiare le cose. A fornire gli aggiornamenti sulle conseguenze è iconameteo.it : “Colpirà il Centro-Sud, dove il maltempo sarà a tratti intenso con venti forti e freddi, piogge anche a carattere temporalesco e nevicate sui rilievi appenninici a quote via via sempre più basse. Questa situazione instabile proseguirà fino ai primi giorni della prossima settimana mentre al Nord la scena meteo si presenta più stabile, asciutta e soleggiata. Un nucleo di aria molto fredda da oggi causa un crollo delle temperature”.

Venti fortissimi e maltempo marcato. Sottocorona: dove colpiscono

“Il vortice ciclonico - spiegano gli esperti meteo - porterà un maltempo di stampo pienamente invernale per le regioni centro-meridionali, con il ritorno della neve sui rilievi appenninici a quote anche basse, fino a scendere intorno ai 200-300 metri su Marche, Abruzzo, Molise e intorno ai 400-600 metri al Sud. L’attuale tendenza per la seconda parte di settimana rimane incerta. Nell’ultima parte di settimana si profila un rialzo della pressione su gran parte del Paese, con temperature in generale rialzo”.