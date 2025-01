Meteo, venti fortissimi e maltempo marcato. Sottocorona: dove colpiscono

12 gennaio 2025 a

Che tempo c’è da aspettarsi nei prossimi giorni? A dare il quadro del meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che utilizza la consueta carta meteorologica inglese per dare uno sguardo generale: “C’è una perturbazione che interessa il sud. Siamo in una zona di bassa pressione sull’Italia. E soprattutto c’è un’alta pressione sul nord Europa, altissima come valori, la forte differenza provoca venti forti e sono quelli che ci stanno interessando. Domani tutto si attenua, migliora, non significa che sia passato tutto, ma ci sarà un minore maltempo. ”.

Ed ecco poi le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, domenica 12 gennaio, il maltempo iniziale ancora interessa tutto il sud in maniera molto marcata, poi si attenua rapidamente arrivando al medio-alto Tirreno, le zone dell’Appennino hanno precipitazioni molto forti, l’aria è fredda, nevicata anche sull’Appennino a quote forse non bassissime, ma ci sono. Nella giornata di domani, lunedì 13 gennaio, si attenua molto questo maltempo, rimane in Sicilia, sull’Appennino centro-settentrionale, sfiora la Sardegna, ma già ci sono schiarite sul versante tirrenico. Il nord rimane fuori da tutto questo tipo di circolazione. Poi nella giornata di martedì 14 gennaio migliora ulteriormente al centro, quindi al centro e al nord tempo stabile. Al sud, specie sul versante ionico e in Calabria, i fenomeni ci sono e sono ancora molto forti, quindi il maltempo ancora si fa sentire”.

Sottocorona, che segnala venti fortissimi, conclude il suo appuntamento con un focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Anche al centro e nel sud peninsulare, anche sulle zone costiere, difficilmente si arriva a 10 gradi, quindi siamo su valori molto molto bassi. La tendenza delle temperature massime per domani è che sono stazionarie, senza particolari variazioni al nord e al centro, qualche diminuzione soprattutto in Sicilia. Per domani di recuperi non se ne parla quindi”.