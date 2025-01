Meteo, crollo drastico delle temperature: dove colpirà "l'aria artica"

11 gennaio 2025 a

È atteso un "imminente e forte crollo" delle temperature tanto che, in alcune regioni, è prevista addirittura una diminuzione anche di 10 gradi rispetto agli attuali valori. Il motivo? Sullo scacchiere europeo sono in atto "evidenti cambiamenti nella circolazione atmosferica, destinati a influenzare significativamente il clima sull’Italia". Lo riporta il team de ilmeteo.it . "Dopo giorni caratterizzati da un flusso oceanico mite e umido, lo scenario meteo si prepara così a una svolta marcata, con l’arrivo di un’irruzione di aria fredda artica", hanno anticipato gli esperti. Il cambiamento, stando a quanto si legge, è attribuibile sia "a un deciso sbilanciamento dell'anticiclone delle Azzorre verso il Nord Europa", che "a una massa di aria molto fredda di origine artica in movimento verso sud".

Un flusso gelido, questo, che "aprirà le porte a una fase decisamente più fredda". Al Nord "l’arrivo del freddo sarà accompagnato da un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni o poco nuvolosi", tuttavia si registrerà "un marcato calo delle temperature". Su alcuni tratti del Centro e soprattutto al Sud, invece, "l’effetto dell’irruzione fredda sarà più complesso a causa della formazione di un vortice ciclonico sul basso Tirreno". Questo fenomeno genererà "nuvolosità diffusa e precipitazioni abbondanti e persistenti", hanno spiegato i meteorologi.