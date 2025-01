Meteo: quando arriva la perturbazione. 3bmeteo: "Quali sono i giorni critici"

01 gennaio 2025 a

Le prime ore del 2025 sono state caratterizzate da alta pressione e stabilità. Ma queste condizioni sono destinate a durare ancora per poco. Nelle prossime ore, infatti, è in arrivo dal nord Europa una perturbazione e un fronte d'aria fredda che faranno scendere le temperature e porteranno neve fino a quote di alta collina. E' questa la previsione degli esperti del sito 3bmeteo.com .

"Avremo comunque un passaggio instabile caratterizzato da rovesci, qualche temporale e anche un calo termico - scrivono gli esperti del sito 3b meteo - con la neve che scenderà localmente fino a quote di alta collina ma il tutto durerà davvero poco". I giorni interessati, infatti, saranno solo 2 e 3 gennaio.