Meteo, Giuliacci: "Pioggia, freddo e neve", le previsioni da Capodanno all'Epifania

Il meteo da Capodanno all'Epifania e oltre, fino a 12 gennaio. A fornire previsioni e tendenze per questo periodo di festa è il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web. Ebbene, partiamo dall'elemento più atteso dell'inverno, la neve. Dal 2 al 7 gennaio si vedranno nevicate sulle Alpi e poi dal 10 al 12 sui rilievi del Centro Sud fino ad arrivare in Sicilia. Ma in questo periodo ci saranno anche pioggia e freddo.

