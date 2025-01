Meteo, Sottocorona spiazza tutti: "Valori estivi", come inizia il 2025 e quanto dura

01 gennaio 2025 a

Prime previsioni meteo dell'anno di Paolo Sottocorona per La7, cosa ci aspetta in questo inizio di 2025? La situazione sull'Italia mercoledì 1 gennaio vede un dominio incontrastato: "una decisa alta pressione, siamo a valori estivi", spiega il meteorologo. Ebbene il risultato è "tempo stabile" sulla Penisola con lievi velature e piogge debolissime in parte del Nord. Ma niente di particolarmente intenso, spiega Sottocorona.

Giovedì 2 gennaio sono attese su Liguria e alta Toscana "precipitazioni anche moderate a differenza delle debolissime che interessano il resto del nord e parte del centro". Venerdì 3 gennaio "sembra arrivare un certo peggioramento" sulla parte orientale, con temperature che tenderanno a scendere in questa settimana. Tuttavia la situazione di maltempo durerà abbastanza poco. Le temperature: le massime previste per il giorno di Capodanno sono "sempre molto basse al nord, stazionare sui valori dei giorni scorsi al centro e al sud dove sulle zone costiere difficilmente si va oltre i 12 gradi - spiega il meteorologo - Nelle prossime 24 ore qualche diminuzione sulle zone interne del centro sud e qualche leggero recupero su alcune zone del Nord, diminuzione invece sulle zone alpine".