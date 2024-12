Meteo, Sottocorona: "Così si apre l'anno". Le previsioni per l'inizio del 2025

31 dicembre 2024 a

Anche Paolo Sottocorona saluta il 2024 e dà il benvenuto al 2025. Oggi, martedì 31 dicembre, "qualche velatura consistente" può rendere "il cielo grigio" e "provocare qualche pioviggine". Soprattutto sul Tirreno. È così, con uno scenario non preoccupante, che "si chiude l'anno". "Vediamo ora come si apre", ha continuato l'esperto per passare poi a diffondere le previsioni di domani, mercoledì 1 gennaio. Le precipitazioni "debolissime" si estendono "sulle zone di pianura del Nord, in Toscana e sul mare". Qualche nuvola attesa al Sud.

Bel tempo a Capodanno. Ma alla Befana ecco l'irruzione gelida dal Circolo Polare

Per tirare le somme, si tratta di un tempo "un po' grigio". Giovedì, 2 gennaio, il cambio di passo. Le precipitazioni anticipate sopra "si intensificano, sono più estese al Nord" o "moderate" tra "Liguria di Levante e alta Toscana". Al Centro o al Sud a dominare il quadro saranno ancora "debolissime precipitazioni" o "velature". Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "basse al Nord e un po' più alte al Sud", ha concluso Sottocorona.