Ottavia Piana, corsa contro il tempo e il freddo per salvare la speleologa intrappolata

Umidità, fango, freddo e buio. Da un giorno e mezzo, squadre del Soccorso Alpino e Speleologico e personale sanitario, stanno operando in profondità nella grotta ‘Abisso Bueno Fonteno’ in provincia di Bergamo tra il lago d’Iseo e quello di Endine. Dalla serata di sabato scorso sono in corso le operazioni per trarre in salvo la speleologa bresciana Ottavia Piana, 32 anni, rimasta intrappolata. Già nel 2023 la speleologa aveva avuto un analogo incidente nella stessa grotta ma, come riferisce il Soccorso alpino, in un altro punto. I soccorritori, che operano con lampade frontali, questa mattina hanno fatto sapere che l’infortunata «è vigile e collaborativa».

In queste ore la difficoltà maggiore è legata al fatto che il tratto più stretto non è ancora stato superato dalla barella e da altri soccorritori. Dal termine del tratto più stretto all’uscita seguirà un lungo tragitto, sempre impervio ma più lineare. All’interno della grotta sono presenti circa una ventina di soccorritori anche per attività di disostruzione dei meandri più stretti. L’allarme era scattato intorno alle ore 22,30 di sabato scorso da alcuni amici della donna. La speleologa si è infortunata a circa sei ore dall’ingresso della grotta dopo aver percorso 800 metri di meandro angusto e articolato in un punto che prima di sabato era rimasto inesplorato. Sul posto si sono recati uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

Domenica alle ore 13,30 circa l’infortunata è stata trasportata in un punto all’interno della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato e nel tardo pomeriggio sono iniziate le attività di disostruzione del tratto più stretto nel quale la barella, per mano dei soccorritori, ha iniziato a muoversi ma il tratto più stretto questa mattina non era ancora stato superato. Le operazioni proseguiranno senza sosta, le tempistiche di uscita sono ancora incerte e sicuramente lunghe.