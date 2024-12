Padova, clandestino tenta di aggredire poliziotti con un'ascia: arrestato per tentato duplice omicidio

16 dicembre 2024 a

Momenti di terrore questa mattina all’alba a Padova, quando un uomo armato di una grossa ascia ha tentato di aggredire due poliziotti durante un intervento. L’aggressore, un cittadino nigeriano di 32 anni, è stato fermato e arrestato con l’accusa di tentato duplice omicidio. L’uomo si trova ora ricoverato in ospedale sotto sorveglianza, dopo essere stato ferito a una gamba da uno dei due agenti che ha reagito per legittima difesa. Secondo quanto ricostruito, il 32enne si è scagliato improvvisamente contro uno degli agenti, che è riuscito a ripararsi dietro l’auto di servizio. Non fermandosi, l’uomo ha poi cercato di colpire anche il secondo poliziotto. Quest’ultimo, dopo aver più volte intimato l’alt, è stato costretto a utilizzare l’arma di ordinanza, sparando alcuni colpi e ferendo l’aggressore alla gamba. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, che hanno sedato e trasferito il ferito al locale Ospedale Civile, dove è piantonato.

L’uomo, identificato come un cittadino nigeriano irregolare, era già noto alle forze dell’ordine. Arrivato in Italia il 3 novembre 2016, aveva richiesto asilo politico, ma la sua domanda era stata rigettata il 9 gennaio 2017. Da allora, il 32enne era rimasto sul territorio italiano in situazione di irregolarità ed era già stato denunciato in passato per reati come resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, commessi tra le province di Padova e Venezia. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato duplice omicidio e resta ora sotto la custodia delle autorità, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte della magistratura.