Javier Milei al Tempo per il premio Friedman. Poi il confronto con Meloni

È il giorno di Javier Milei Il presidente dell’Argentina apre il suo viaggio in Italia con un evento al Tempo, in cui gli sarà consegnato il premio Friedman. La cerimonia, si terrà, alle ore 16,00, a Palazzo Wedekind, storica sede del nostro quotidiano e sarà trasmessa in diretta streaming sull’account YouTube e sul portale web "www.iltempo.it" ( Qui ). L’evento, promosso dall’istituto dedicato all’economista statunitense, dall’Organizzazione Students for Liberty Italia e della nostra testata, si aprirà con i saluti istituzionali della senatrice Michaela Biancofiore, presidente di gruppo a Palazzo Madama e vicepresidente del Comitato Scientifico dell’Istituto Milton Friedman e del senatore Alejandro Borghese, presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Italia-Argentina. A seguire gli interventi del professore Dario Peirone, direttore generale dell’Istituto Milton Friedman, di Manuel Ferretti Martinez e Gabriele Marmonti di Students for Liberty Italia e di Alessandro Bertoldi, direttore dell’Istituto Milton Friedman.

A coordinare i lavori e intervistare il destinatario del prestigioso riconoscimento Tommaso Cerno, direttore de "Il Tempo". «Il premio sarà assegnato al presidente Milei - dichiara il comitato organizzatore - per il suo significativo contributo alla promozione dei principi di libertà economica e politica, sottolineando l’importanza di una visione orientata alla crescita e al libero mercato nel contesto globale». Prevista, infatti, la partecipazione di diversi economisti, di rappresentanti delle istituzioni, personalità accademiche, giornalisti, nonché figure di spicco del mondo imprenditoriale.

Dopo il convegno sul fondatore del pensiero monetarista, il premier argentino sarà a Palazzo Chigi per l’atteso vertice con la premier Giorgia Meloni. Tra i due è il quarto confronto da quando è cambiato l’esecutivo a Buenos Aires. Il vertice oltre a consolidare i rapporti tra due Paesi storicamente amici, sarà anche un momento per affrontare i principali nodi internazionali, dai vari conflitti sparsi per il pianeta fino alle recenti iniziative sul cambiamento climatico. Non saranno rilasciate - comunica Palazzo Chigi - dichiarazioni ai giornalisti. Nella mattinata di domani, invece, registrerà un’intervista per il programma televisivo "Quarta Repubblica", mentre nel pomeriggio, alle 19,00, sarà al Circo Massimo per tenere un discorso alla festa dei conservatori. Il tour italiano si concluderà domenica con la visita a John Elkann, presidente di Stellantis.