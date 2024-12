Premio Friedman al presidente Javier Milei venerdì 13 dicembre a "Il Tempo": l'evento in diretta streaming

12 dicembre 2024 a

a

a

Il Premio Internazionale Milton Friedman 2024 a Javier Milei, presidente dell'Argentina. Si terrà a Roma, venerdì 13 dicembre 2024, a partire dalle ore 16, presso Palazzo Wedekind , (in Piazza Colonna 366), sede storica del quotidiano Il Tempo, la cerimonia promossa dall’Istituto Milton Friedman, l’organizzazione Students for Liberty Italia e il quotidiano Il Tempo, in cui verrà conferito al presidente dell’Argentina, Javier Milei, il prestigioso Premio Internazionale Milton Friedman 2024.

L'EVENTO - Moderato dal Direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, si aprirà con i saluti istituzionali della Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente di Gruppo al Senato e Vicepresidente del Comitato Scientifico dell’Istituto Milton Friedman e del Senatore Mario Alejandro Borghese, Presidente del Gruppo Parlamentare di Amicizia Italia-Argentina. Seguiranno gli interventi del Professor Dario Peirone, Direttore Generale dell’Istituto Milton Friedman, di Manuel Ferretti Martinez e Gabriele Marmonti di Students for Liberty Italia e di Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman.