Argentina, Milei piace anche all'Economist: perché lo promuove

L'endorsement che non ti aspetti. A un anno di distanza dal suo insediamento, la rivista britannica "The Economist" ha promosso il presidente argentino Milei che compare in una delle sue prime pagine.

Ma quali sono i motivi per cui la rivista è convinta dall'azione politica dell'inquilino della Casa Rosada? Innanzitutto i tagli alla spesa pubblica e la spinta alle liberalizzazioni. Sotto la cura Milei, l'Argentina ha ridotto l'inflazione dal 25 al 3% mensile e, per la prima volta, ha registrato dieci mesi consecutivi di avanzo fiscale. Non bastasse, il presidente argentino ha privatizzato aziende statali, ridotto i ministeri da 20 a 8 e tagliato la spesa pubblica di oltre il 5%.