Meteo Giuliacci, per Natale "clamorose sorprese": ecco cosa ci aspetta

12 dicembre 2024 a

Ci avviciniamo al Natale e alle feste: cosa ci aspetta sul fronte del meteo? Impossibile fare previsioni certe, ma a distanza di due settimane è possibile basarsi sulle tendenze in base alle proiezioni dei modelli previsionali da cui emerge "qualche clamorosa sorpresa". Lo fanno sapere gli esperti del colonnello Mario Giuliacci secondo cui in base agli ultimi scenari meteo nel periodo fra domenica 22 e martedì 24 dicembre potremmo avere "gelo e nevicate fino a quote molto basse su molte regioni".

