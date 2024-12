Meteo, cade la neve al nord: dove scatta l'allerta per le prossime ore

08 dicembre 2024 a

Neve copiosa anche a bassa quota su ampie zone del nord Italia. Dall'Emilia-Romagna al Trentino e alla Liguria sono gli effetti della "tempesta dell'Immacolata" che a partire dalla sera di domenica 8 dicembre è destinata a portare freddo, pioggia e neve in ampie zone dell'Italia. L'intenso sistema perturbato di origine atlantica interesserà da questa sera il nostro Paese, portando precipitazioni diffuse, con nevicate al nord, localmente, fino a quote basse. La ventilazione subirà una decisa intensificazione, specie sui settori occidentali e meridionali della penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e allerta gialla in 12 Regioni.

LE REGIONI IN ALLERTA - I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta diramato ieri e consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in estensione, dalle prime ore di oggi, su Veneto, Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti, fino a burrasca, dai quadranti settentrionali su Veneto e Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, quadranti occidentali su Sardegna, con rinforzi fino a burrasca forte, e su Lazio,Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate al di sopra dei 200-300 metri su Emilia-Romagna occidentale ed entroterra ligure, al di sopra dei 500-600 metri su Lombardia, Veneto e Toscana settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Emilia-Romagna e Veneto.

In Emilia-Romagna dalle 12 di oggi e fino a domani è in vigore l'allerta arancione, in Liguria allerta gialla dalle 15 di oggi. La Protezione civile del Trentino ha ricevuto una trentina di chiamate di emergenza relative a incidenti stradali senza feriti gravi e veicoli bloccati dalla neve.