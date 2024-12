Meteo, “maltempo ovunque”. Sottocorona è senza pietà: piogge intense e venti molto forti

08 dicembre 2024 a

Giorni di maltempo, ma quanto durerà? A rispondere è l’esperto meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che fa un punto della situazione meteo, sfruttando la carta inglese: “È piuttosto affollata, dove ci sono poche linee il tempo brutto non può essere, ma dove ci sono molte di queste linee, sia quelle scure, che sono le perturbazioni, sia quelle fini che sono le isobare, con l'Italia che è coperta da questi segni, con questa situazione dire il tempo bello non può essere non basta neanche, il tempo è decisamente brutto, quindi perturbato in maniera molto molto molto forte. La differenza fra una pressione molto alta e una molto bassa in mezzo ci sono venti molto forti inevitabilmente, in rotazione antioraria nella bassa pressione, oraria in quella alta, ma sono gli ingranaggi che spingono questi venti molto forti sulla sul Mediterraneo. La rotazione e i venti che arrivano da nord ovest ruotano in senso antiorario e l'intensità è veramente molto molto forte”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Il tempo di oggi, domenica 8 dicembre rispecchia questa questa situazione di maltempo molto forte al nord sul versante Tirrenico, in Sardegna, un po' meno sulle altre zone, ma meno forte significa che è comunque maltempo ovunque, una fase particolarmente intensa. Le zone con fenomeni più intensi sembrano quelle interne della Sardegna, l'Emilia Romagna, il Veneto o la Lombardia meridionale. Domani, lunedì 9 dicembre, c’è ancora questo maltempo e soprattutto sull'Emilia Romagna saranno due giorni, quindi oggi e domani, di precipitazioni molto intense, così come sulle zone fra Lazio, Campania, la Calabria, ancora la Sardegna, quindi sono due giorni di maltempo veramente intenso. Poi finalmente martedì 10 dicembre si attenua la situazione al nord, al centro, almeno sul versante Tirrenico, in Sardegna. Rimane una zona che prende il medio basso versante Adriatico e il basso versante Tirrenico dove i fenomeni sono ancora di una certa intensità”.

Sottocorona si sofferma infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Come al solito restano molto basse al nord, al sud sulle zone costiere fanno un poco quello che possono. La tendenza delle temperature per domani è pressoché stabile, con qualche leggero aumento sulle zone di nord ovest. Il freddo che doveva entrare è entrato e non ci sono grandi cambiamenti”.