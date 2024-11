Meteo, maltempo e freddo. Sottocorona avvisa: "Si sta organizzando"

20 novembre 2024 a

a

a

La maggiore presenza di nuvole sull'Italia è solo l'anticipo di un cambiamento in arrivo. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni meteo e annunciato che "la situazione si sta organizzando verso il maltempo e, ormai, anche verso il freddo". Le precipitazioni, in effetti, "ci sono". Stando alla carta, infatti, "sono attese in tutto il Centro e tutto il Sud con fenomeni che, verso la parte tirrenica, sono spesso anche intensi", ha spiegato. Più deboli le piogge "in Sardegna, Puglia, Sicilia". Al Nord, invece, le precipitazioni "sono poche, ma cominciano ad addossarsi nuvole sull'arco alpino occidentale e su quello centrale".

Nucleo polare sull'Italia. Giuliacci: "Pioggia ovunque", ecco quando

La giornata di domani sarà caratterizzata soprattutto da un "cambio delle temperature" e sarà "grigia". Precipitazioni forti si registreranno "Sull'Appennino tosco-emiliano, sull'alta Toscana, sulla Liguria di Levante e sulla parte occidentale delle Alpi", ha continuato il meteorologo. Venerdì, una doppia tendenza: il tempo "migliora al Nord e peggiora al Centro-Sud, con fenomeni anche intensi", ha detto. Le temperature minime saranno oggi "ancora alte" al Centro-Sud, più basse al Nord.