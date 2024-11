Meteo, venti freddi e crollo di temperature: la data da segnare in rosso

19 novembre 2024 a

a

a

Sono in arrivo "venti freddi" direttamente dal Circolo Polare Artico. "Inizieranno a soffiare nei prossimi giorni sul nostro Paese, per la precisione a partire da Mercoledì 20 Novembre: queste correnti provocheranno un calo delle temperature, ma anche piogge e nevicate fin verso le pianure del Nord", lo scrivono gli esperti de ilmeteo.it . In realtà, la nostra penisola sarà attraversata da ben due vortici depressionari. Il primo "convoglierà una moderata perturbazione che si sposterà rapidamente verso l’Italia nella giornata di Mercoledì 20 novembre", si legge sul sito. Il secondo, invece, "previsto per Giovedì 21 novembre, seguirà una traiettoria simile, provocando un ancora più marcato peggioramento del tempo".

Sottocorona: "Il freddo arriva". Tutto in 48 ore, gelo e maltempo

Questi due episodi saranno le cause di una "fase caratterizzata da piogge, venti di burrasca e da un progressivo calo delle temperature". Le nevicate interesseranno al Nord "le Alpi di confine sopra gli 800 metri, con il cielo che si presenterà ovunque molto nuvoloso o coperto". Nel pomeriggio, invece, "il Maestrale spazzerà via parte della nuvolosità, mentre i venti, inizialmente tempestosi di Libeccio sul Mar Ligure, si calmeranno in serata". Al Centro e in Sardegna, "la diminuzione della pressione causerà venti a tratti burrascosi e mareggiate lungo le coste tirreniche, con onde che potranno superare anche i 5 metri", hanno scritto i meteorologi. Al Sud, infine, "il Libeccio causerà instabilità sulla Campania e sulla Calabria tirrenica, dove si prevedono piogge e temporali".