Meteo, nucleo polare sull'Italia. Giuliacci: "Pioggia ovunque", ecco quando

Qualcosa sta cambiando sul fronte del meteo, con il maltempo che si affaccia da nord. A fornire le previsioni del tempo di mercoledì 20 novembre è il colonnello Mario Giuliacci, popolare volto del meteo sul web e in tv. Ebbene, cosa ci aspetta? "Un nucleo di aria polare raggiunge l'Italia preceduto da piovosi venti occidentali", spiega con un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Torna la pioggia e si rivede anche la neve sui rilievi.

In particolare, avremo "piogge quasi ovunque" con precipitazioni di maggiore intensità "sulla Campania e sulla Calabria tirrenica", spiega Giuliacci. Sono attese "nevicate anche con accumuli di 20 centimetri sulle Alpi oltre 1.000", annuncia il meteorologo. Aumenta anche il freddo. Le temperature massime sono destinate a scendere, seppur lievemente. Sono previsti 10-13 gradi al Nord, 14-18 al Centro e 20-22 al Sud, in Sicilia e in Sardegna.