Meteo, Sottocorona: "Il freddo arriva". Tutto in 48 ore, gelo e maltempo

19 novembre 2024

Il cambio di stagione l'avete fatto? "Meglio andare a vedere dove sono sciarpe e maglioni perché il freddo arriva", è il consiglio di Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di martedì 19 novembre per La7. Il meteorologo mostra le mappe che indicano come una zona di aria molto fredda è ferma sul Mare del Nord ma ben presto arriverà sull’Italia. Le previsioni del tempo per oggi: "Un po' di nuvole e qualche pioggia non particolarmente intensa al di là delle Alpi", che frenano l'ingresso del maltempo. Qualche precipitazione si nota dalla Toscana poi a scendere giù fino al basso Tirreno. Mercoledì 20 novembre il "peggioramento comincia a farsi sentire al nord con i fenomeni più intensi, poi dall'Appennino settentrionale fino giù al sud soprattutto sul versante tirrenico", spiega Sottocorona. Per il meteorologo "cominciano a esserci fenomeni molto intensi" sui rilievi alpini.

Giuliacci avvisa tutti: ecco la svolta invernale. Irrompono neve e freddo intenso

Ma quando arriva il freddo "invernale"? "Il cambio per quanto riguarda le temperature arriverà nella giornata di giovedì 21 novembre," quando avremo "maltempo sulle zone alpine con precipitazioni fortissime, e moderate in gran parte del Nord fra Alta Toscana e Liguria, precipitazioni intense sulle altre zone del Centro e del Sud". Le temperature, per tanto, in 48 ore caleranno bruscamente.