Meteo, dove si scatenano freddo e pioggia. Giuliacci: "Due perturbazioni"

Due perturbazioni in arrivo sull'Italia sono destinate a cambiare lo scenario meteo in questo novembre iniziato con temperature miti e sole. A fornire le previsioni aggiornate e le tendenze per i prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci. La prima perturbazione "è quella che, bloccata dall'alta pressione, da giorni insiste sui nostri mari di ponente", mentre "l'altra sta arrivando da nord e, sebbene destinata a lambire appena il nostro Paese, è accompagnata da correnti fredde che faranno calare in modo diffuso le temperature", si legge sul sito MeteoGiuliacci . Insomma, pioggia ma non ovunque, e l'arrivo del freddo. Ma quando?

Martedì 12 novembre infatti la perturbazione in arrivo da Ovest porterà "piogge sparse al Sud e Isole", mentre il Nord sarà solo sfiorato da quella settentrionale portando maltempo solo all'estremo Nordovest. Piogge isolate su Valle D'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Ma attenzione: il freddo potrebbe portare la neve sulle zone alpine al di sopra di 900-1200 metri. Mercoledì 13 novembre il copione si ripete, con qualche novità. Avremo "maltempo su gran parte del Sud" che si allungherà a giovedì 14 novembre. Al Nord invece il freddo mollerà la presa lasciando spazio al bel tempo.