Milano, al corteo pro-Pal spuntano le foto di Sinwar. E c'è l'applauso per il “pogrom” di Amsterdam

09 novembre 2024 a

a

a

A Milano ha preso il via il corteo a sostegno della Palestina, caratterizzato da canti e slogan contro Israele, definito «Stato terrorista», e da incitamenti all’Intifada, come «un sasso qua, un sasso là, un sasso per la libertà». Tra i manifestanti, alcuni espongono fotografie di Yahya Sinwar, la mente dietro gli attacchi del 7 ottobre, ucciso nelle scorse settimane a Gaza.

«Un applauso ai ragazzi di Amsterdam, che hanno dato una lezione». Dal megafono del corteo pro-Pal a Milano arriva la giustificazione del pogrom contro i tifosi israeliani del Maccabi Tel-Aviv aggrediti ad Amsterdam. «Il vittimismo è una caratteristica del movimento sionista». Dal pubblico sono arrivati applausi e qualche fischio. Non è mancato neanche, sempre dal megafono, un attacco alla stampa: «Giornalisti vigliacchi».

«Boicot Israel, Boicot McDonald». Alcuni manifestanti pro-Pal si sono ritrovati davanti al McDonald di largo Cairoli a Milano per effettuare un boicottaggio contro la catena accusata di distribuire pasti gratis ai soldati israeliani. Parole durissime al megafono: «Ogni volta che mangiate un panino, mangiate il sangue dei palestinesi».