Meteo, Sottocorona e il ponte di Ognissanti: "Non ci riguardano", cosa accade a Sud

Continua la situazione meteo degli ultimi giorni, in virtù della quale si mantengono "due fronti completamente diversi e piuttosto vicini", spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni per La7 di mercoledì 30 ottobre e per i giorni seguenti, in attesa del ponte di Ognissanti. Il primo fronte è "quello dell'alta pressione che interessa gran parte dell'Italia", spiega il meteorologo a Omnibus. In altre parole, "vedremo solo qualche nuvola nelle isole maggiori". Il fronte della bassa pressione però è vicino, con "fenomeni che sono stati anche intensi nella giornata di ieri", in particolare sulla Spagna e in parte sul Portogallo e nord Africa. In Italia, tuttavia, avremo oggi cielo sereno o poco nuvoloso su pressoché tutta la penisola con "qualche nuvola qui e là che riesce ad arrivare sulle Isole maggiori, ma sostanzialmente senza piogge significative", spiega Sottocorona.

Il Ponte di Ognissanti con il bel tempo e senza pioggia. Sottocorona: “Domina l'alta pressione”

Giovedì 31 ottobre, giorno di Halloween, la situazione non cambia: "Stesso schema con qualche nuvola sulle Isole maggiori" dove saranno possibili isolate e debolissime piogge. Venerdì 1 novembre, giorno della festa di Ognissanti, il copione si ripete: sereno o poco nuvoloso ovunque a eccezione delle isole maggiori. Fenomeni intensi dovuti dalla bassa pressione che insiste sul nord Africa, sottolinea il meteorologo, "non ci riguardano".