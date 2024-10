Meteo, il Ponte di Ognissanti con il bel tempo. Sottocorona: “Domina l'alta pressione”

29 ottobre 2024 a

Che tempo bisogna aspettarsi negli ultimi giorni di ottobre? Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona tenta di dare una risposta al quesito, mostrando prima di tutto una panoramica della situazione meteo generale: “La situazione di oggi, e molto probabilmente anche quella dei prossimi giorni, tende a essere piuttosto stabile, non sono previsti cambiamenti. È una situazione di alta pressione che prende la parte centrale dell’Europa, arriva a comprendere in gran parte anche le nostre regioni e poi una zona di bassa pressione invece sul mare di Alboran, sulla Spagna, le Baleari, Algeria, Marocco, è tutta una zona di bassa pressione. Qualcuno si è scordato di chiamarlo ciclone africano, perché l’anticiclone africano è piaciuto a tutti… È un ciclone nel senso di una bassa pressione, non è un uragano, dà nuvole e piogge, soprattutto sulla Spagna. Le nostre isole maggiori sono il confine, che non viene superato da queste nuvole, ma che ne può esserne marginalmente toccato. Ecco questo è un po' il tempo che ci aspettiamo nei prossimi giorni”.

Ed ecco quindi le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, martedì 29 ottobre, sulla Penisola di nuvole poche, precipitazioni trascurabili e irrisorie, qualche nuvola in più in Sardegna, poi nell’angolo in basso a sinistra si cominciano a vedere le zone un po' più attive, perché siamo vicino appunto alla zona di bassa pressione. Nella giornata di domani, mercoledì 30 ottobre, sulla Penisola non cambia nulla, qualche nuvola periodicamente risale a toccare le isole maggiori, non mi aspetterei neanche le pioviggini, ma teoricamente ci potrebbero essere. Sulla Penisola sempre sereno o poco nuvoloso, forse al sud qualche nuvola in più. Nella giornata di giovedì 31 ottobre tutto rimane assolutamente identico, le isole maggiori a margine che risentono di qualche nuvola, piogge significative assolutamente no. Questa situazione sembra voler restare stabile anche per il resto della settimana, quindi eventuale Ponte di Ognissanti compreso”.

Sottocorona termina il suo focus con uno sguardo alle temperature massime dei prossimi giorni: “Vediamo almeno al centro-sud a massime fra 22-24, forse anche 25 gradi, al nord un poco meno. La tendenza delle temperature massime nelle prossime 24 ore è di zero cambiamenti, non sono previste variazioni, perché la situazione è ferma e di conseguenza anche le massime rimangono ferme. Le minime risentono della presenza di qualche nebbia e del raffreddamento notturno e potrebbero scendere un poco”.