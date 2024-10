Meteo, "c'è una zona di nuvolosità ma...". Sottocorona: che cosa ci aspetta

28 ottobre 2024 a

La situazione, per quanto riguarda il tempo e il maltempo, "è assolutamente tranquilla". Parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo. Dopo giorni di piogge e allerte, infatti, sembra che l'instabilità abbia smesso di dominare. "C'è questa zona di nuvolosità più chiara e più attiva, che riguarda la Spagna ma che non arriva a interessare le nostre regioni", ha premesso l'esperto indicando la mappa. Oggi "compaiono le solite piccole zone in verde chiaro, cioè la possibilità di 1 millimetro o 2 di pioggia nelle 24 ore o ampie schiarite", ha spiegato.

Sottocorona riporta il sereno: addio perturbazione e salgono le temperature

Domani, "non cambia molto". Che cosa dobbiamo aspettarci? Ad anticiparlo è stato sempre Sottocorona: "La situazione rimane sempre caratterizzata da piccole variazioni, ma non in maniera significativa". Mercoledì, "qualche nuvola in più e qualche pioggia in più" sulle isole ci sono, "ma sulle altre zone nemmeno quello", ha scandito dal centro dello studio. Le temperature, invece, "tendono a scendere" per "il cielo un po' sereno e il cielo che si raffredda", ha concluso.