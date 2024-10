Meteo, Sottocorona riporta il sereno: addio perturbazione e salgono le temperature

27 ottobre 2024 a

Ottobre sta volgendo al termine. Che tempo c’è da aspettarsi in questi ultimi giorni del decimo mese dell’anno? A dare un quadro della situazione è il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, che prima di tutto, appoggiandosi ad una carta meteorologica inglese, fornisce un quadro generale: “Quella prevista per le 12 di oggi ci mostra una situazione che seguendo i meccanismi più semplici e più elementari ci direbbe che questa perturbazione tocca la Sardegna, qualcosa prende dalla Liguria alla Corsica, quindi il maltempo c’è, però c'è un però. La perturbazione che attraversa l'Europa ha i triangolini neri verso destra, verso est, significa che è un fronte freddo, cioè è aria fredda che si muove verso est. A un certo punto sulla Francia meridionale, ma in realtà anche sul canale di Sardegna, cambia la curvatura della perturbazione e compare il dischetto nero dalla parte opposta, significa che la direzione di spostamento non è più verso est, ma è verso ovest. Sono giochi grafici però sono informazioni e quando una perturbazione comincia a ondularsi significa che in alcune zone l'aria fredda non avanza più, ma ritorna quella calda e quindi significa un segno di debolezza, si sta indebolendo, comincia a perdere consistenza, questo verrebbe segnalato da questa perturbazione”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, domenica 27 ottobre, la perturbazione c’è, ancora molto forte sul mare, sulla Costa Azzurra, in Sardegna, in Corsica, Liguria di Ponente, parte del Piemonte, quindi c'è una struttura ancora organizzata. Sulle altre zone deboli piogge se ci sono, sennò neanche quelle. La risposta ce l'abbiamo domani, lunedì 28 ottobre, con la perturbazione che scompare, quindi quella ondulazione era premonitrice di un indebolimento sostanziale della perturbazione, che infatti scompare con i suoi effetti. Ci sono ancora piogge in Sardegna, sulla penisola in Sicilia piogge, se ci sono, debolissime, ma spesso neanche quelle. Non solo, ma arriviamo alla giornata di martedì 29 ottobre in cui rimane solo una fascia nuvolosa di tutta quella perturbazione. Sulla Penisola cielo sereno comunque con poche nuvole”.

Sottocorona, conclude il quadro del meteo, con le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Le temperature si mantengono alte anche durante la settimana. Con meno piogge e con un po' più di sole qualche leggero aumento c’è sia a nord che a sud, al nord per esempio si possono ritoccare i 20 gradi, cosa che nei giorni scorsi non si faceva, al sud forse anche qualcosina di più, non molto, ma una leggera salita c’è. La tendenza nelle prossime 24 ore dice che le temperature sono in aumento sulle zone di nord ovest e qualche leggera diminuzione, ma sono piccole oscillazioni spesso dovute al fatto che se il cielo è sereno il terreno si raffredda di più, quindi le minime sono più basse, in compenso le massime tendono a salire un poco”.