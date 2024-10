Meteo, che inverno ci attende? Sorpresa di Giuliacci: l'anticipazione sul freddo

27 ottobre 2024 a

a

a

Forti e frequenti piogge hanno caratterizzato la stagione autunnale, ma come sarà l'inverno? Possibile che siano il preludio di mesi rigidi e nevosi? A questi comuni interrogativi ha provato a rispondere il colonnello Mario Giuliacci. Al momento, le mappe meteo registrano un calo delle temperature a partire dai primi giorni del mese di novembre. Fatto, questo, che, in caso di conferma, invertirebbe la tendenza degli ultimi anni. “In effetti, quando la circolazione atmosferica imbocca una strada, poi tende a mantenere quella direzione. È un fenomeno descritto dalla cosiddetta legge della persistenza. Quindi, arrivando da periodi piovosi e relativamente freddi, è probabile che nelle settimane successive le condizioni prevalenti rimangano caratterizzate da pioggia e freddo", ha spiegato l'esperto.

