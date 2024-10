Ecco il golpe delle toghe rosse, la pm Imparato: "Attivato il sistema per puntare Meloni"

Annalisa Imparato* 23 ottobre 2024 a

Quando lo scorso agosto, a Ceglie Messapica, nel corso della kermesse "La Piazza", mi è stata offerta la possibilità di confrontarmi con il Presidente dell’Anm, Dottor Giuseppe Santalucia ed il Viceministro Francesco Paolo Sisto, in quella sede, ho comunicato le mie sensazioni, ossia che dal post Palamara le cose non fossero minimamente cambiate.

Il Presidente dell’Anm specificò che si fosse trattato di un caso isolato, ma due mesi dopo, ancora una volta, si vede che di isolato c’è ben poco, e di condiviso ben tanto.

Anm: "Toghe politicizzate pericolo per la democrazia". Peccato che erano loro a parlare della Meloni

Palamara all’epoca dei fatti, per come contestato, avrebbe inciso in tanti aspetti della vita del Paese, dettando le linee ai "Suoi": si ricorderà difatti la famigerata intercettazione intercorsa con l’allora Procuratore Capo di Viterbo, ove venivano dettate le linee guida circa la necessità di «attaccare» Salvini a qualunque costo. Ad oggi i "sodali" di Palamara...

*Pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere