Mail anti-Meloni, solidarietà di Stampa Romana a Il Tempo: "Dovere di raccontare i fatti"

Lo scoop de Il Tempo sulle toghe rosse ha mandato in tilt la sinistra. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia, riguardante la pubblicazione, da parte del quotidiano romano, della mail in cui il magistrato Marco Patarnello ha definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "più pericolosa di Berlusconi" perché "non ha inchieste". Arriva ora la solidarietà di Stampa Romana. "Rivolgersi alla magistratura per sapere quali siano le fonti di un documento pubblicato dai media: non è purtroppo una novità. Questa volta l'iniziativa viene dall'opposizione, da una parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che chiede come i giornalisti del Tempo siano entrati in possesso della email del sostituto procuratore della Cassazione Patarnello, indirizzata a diversi magistrati, contenente valutazioni sulle nuove norme sulla giustizia sostenute dal governo e l'allarme per la ricaduta sugli equilibri tra i poteri dello Stato", si legge in una nota ufficiale. Quindi Stampa Romana ha comunicato il suo sostegno ai giornalisti de Il Tempo: "Ai colleghi va la solidarietà di Stampa Romana. Sono le norme deontologiche, oltre alle leggi, a regolare la professione dei giornalisti, che hanno il dovere di raccontare i fatti e divulgare gli atti rilevanti nella loro completezza, senza distorsioni, e senza dover temere l'intervento di alcuna forza politica", si legge.