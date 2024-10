Meteo, Giuliacci avverte: "Pioverà tutti i giorni". Le regioni nel mirino

22 ottobre 2024 a

Il maltempo potrebbe tornare a breve. La perturbazione della scorsa settimana, dopo essersi allontanata dall'Italia, è pronta a riaffacciarsi sul nostro territorio. Il colonnello Mario Giuliacci ha avvisato: ci attende di nuovo "una fase molto piovosa". Che cosa dobbiamo aspettarci? Quali sono le date da segnare sul calendario in rosso? L'esperto ha anticipato: tra mercoledì 23 e domenica 27, "pioverà praticamente tutti i giorni, al Centro-Nord in modo più insistente, al Sud in maniera più sporadica".

"La strada è segnata". Sottocorona non dà scampo: dove si alza la guardia