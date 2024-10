Meteo, "ombrelli aperti": dove pioverà ancora. Occhio alle temperature

22 ottobre 2024 a

Mancano poco più di due mesi a Natale e di freddo non se ne vede l’ombra. Dopo le piogge torrenziali, i nubifragi e purtroppo le drammatiche alluvioni, è tornato il caldo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, conferma un caldo anomalo per il periodo con 24°C al Nord Italia, 25°C anche al Centro con picchi di quasi 30°C al Sud. L’anomalia termica, cioè di quanto si discosta la temperatura dal valore climatologico di riferimento del periodo, oscilla tra i +3°C e i +4°C con valori leggermente più alti su Alpi e regioni adriatiche. All’orizzonte, per tutta la settimana, prevediamo ancora un periodo sopra media termica, anche se non mancheranno nubi e piogge.

Nel dettaglio, sono attese altre precipitazioni intense sulla Sicilia nelle prossime ore, in via di esaurimento sull’isola ma in contemporanea risalita contromano verso nord: è anomalo, infatti, vedere piogge risalire dal meridione verso le regioni centrali, ma il violento ciclone degli ultimi giorni ha scombussolato un po' tutto il quadro meteorologico mediterraneo e questo sarà lo scenario previsto. Avremo dunque un martedì piovoso al mattino sulla Sicilia, in via di miglioramento, con piogge in spostamento verso Lazio (anche Roma) e Campania, localmente sulla Calabria tirrenica e sulla Toscana centro-meridionale. Al Nord, e in particolare sull’Emilia Romagna il tempo sarà asciutto. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso nord, con qualche rovescio atteso purtroppo nuovamente in Emilia Romagna, dalla Toscana fino al Cilento e verso la Sardegna orientale dove nella notte potrebbe essere intenso.

Mercoledì, in un quadro ancora mite, caldo per il periodo con 26°C ad esempio a Napoli, troveremo gli ombrelli ancora aperti soprattutto tra Marche ed Emilia Romagna e in Sardegna: sulle zone colpite dall’ennesima recente alluvione (Emilia Romagna) la quantità di pioggia prevista oscillerà sui 10-20 litri per metro quadrato. Giovedì assisteremo a un timido tentativo da parte dell’Anticiclone delle Azzorre di riportare un pizzico di quiete ma, in questo contesto più soleggiato, troveremo comunque altre piogge sulle regioni centrali: in Toscana, Umbria, Marche e Lazio è prevista ancora una giornata uggiosa e umida, al Sud invece il tempo sarà di nuovo soleggiato quasi ovunque.