Meteo, Paolo Sottocorona non dà scampo: "La strada è segnata"

Nelle prossime ore assisteremo a un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto sulle regioni settentrionali. Ne parla Paolo Sottocorona durante il TgLa7 e mette in guardia su quali saranno le zone più colpite dalle piogge.

Sottocorona avverte: "Eventi intensi". Dove non molla il maltempo

"Già nella giornata di martedì 22 si comincia ad accendere qualche situazione un po' più intensa. Domani mercoledì 23 questi cenni si concretizzano soprattutto in Toscana, Sardegna, Liguria, Piemonte. La strada è segnata. Nella giornata di giovedì 24 il maltempo molto forte prenderà metà Toscana, la Liguria e l'Emilia Romagna. Al centro e al sud di fenomeni intensi non ce ne sono. Nelle prossime 24 ore le temperature non cambieranno molto".