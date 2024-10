Udine, corteo pro-Palestina prima di Italia-Israele. “Fuori dalla Fifa”

14 ottobre 2024 a

Un corteo pro Palestina composto da oltre un migliaio di persone e presidiato dalle forze dell’Ordine si è intorno alle 18, con cartelli e sventolando bandiere, dalla Piazza della Repubblica a Udine per raggiungere, dopo aver attraversato la zona della stazione centrale, Piazza XX Settembre in centro città. Il corteo si svolge in occasione della partita Italia-Israele di Nations League in programma questa sera allo stadio di Udine. Seguendo un furgone apripista alla testa dei manifestanti, spicca uno striscione in prima fila «Diamo un calcio all’apartheid Fuori Israele dalla Fifa». Tutto al momento si sta svolgendo con ordine con gli slogan lanciati dai componenti del corteo che chiedono la pace. Naturalmente forti difficoltà per quanto riguarda la circolazione, con macchine bus fermi o che proseguono a passo d’uomo. Molti i giornalisti appartenenti a giornali e televisioni che seguono il deflusso dei partecipanti, ma tutto in un clima di partecipazione, con alcuni negozi anche aperti. Numerose le rappresentanti politiche.

Retromarcia del comune di Udine: c'è il patrocinio alla partita di Nations League

«Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio». È la scritta apparsa durante la notte nei pressi di palazzo d’Aronco sede del Comune di Udine. La stessa scritta spray, indirizzata però alla Regione Friuli, è apparsa anche davanti alla sede della stessa Regione in via Sabbadini. La Regione e di recente anche il Comune di Udine hanno concesso il patrocinio alla partita di calcio.