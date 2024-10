Italia-Israele, il comune di Udine ci ripensa e concede il patrocinio alla partita di Nations League

09 ottobre 2024 a

Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita Italia- Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La decisione è stata comunicata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni in una conferenza stampa. In precedenza lo stesso primo cittadino non aveva concesso il patrocinio per mantenere una posizione equidistante in quanto riteneva che dare il patrocinio alla partita voleva dire schierarsi con Israele e non schierarsi dalla parte della Palestina. Oggi l’annuncio del patrocinio anche da parte del comune di Udine dopo quello della regione Friuli Venezia Giulia.

«Il Comune di Udine è sempre stato per la pace e contro i conflitti. In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un’occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello Sport. La decisione di concedere il patrocinio alla partita Italia- Israele è legata al nuovo piano di dialogo e di costruzione della pace che siamo riusciti ad associare a quello sportivo della partita di calcio che Udine ospiterà lunedì prossimo», le parole, in un post su Facebook, di De Toni. «Un nuovo piano unitario, potenzialmente generativo, rispetto a quello sportivo, potenzialmente divisivo se strumentalizzato. Abbiamo voluto fare un passo avanti», ha spiegato il primo cittadino del capoluogo friulano.