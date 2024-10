Udine blindata per Italia-Israele. E spuntano le scritte dei filo-Hamas

14 ottobre 2024 a

Udine è blindata. Stasera, dalle 20.45, si giocherà il match di Nations League fra Italia e Israele. Nel pomeriggio, invece, un corteo pro Palestina si snoderà da piazza della Repubblica a piazza XX settembre. I biglietti venduti per la gara al Bluenergy Stadium sono 11.700 su una capienza di 25mila, mentre alla manifestazione, in partenza alle 17, sono attese migliaia di persone. Numeri, questi, che hanno reso necessari controlli a tappeto in città. I due eventi, stando a quanto si apprende, non avranno punti di collegamento: nel capoluogo friulano sono stati predisposti degli sbarramenti che impediranno di raggiungere l'impianto sportivo. Intanto, però, iniziano a spuntare le prime scritte pro Hamas. "Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banisrael #nopatrocinio": è quanto si legge in via Nicolò Lionello, proprio davanti a Palazzo D'Aronco, sede del Comune.

Una scritta simile, ma in vernice rossa, è stata trovata dopo la notte anche sul muro esterno della sede della Regione Friuli Venezia Giulia in via Sabbadini. È possibile quindi che a realizzarle sia stato lo stesso gruppo di persone, che voleva così rendere noto il suo dissenso al patrocinio concesso da parte del sindaco Alberto Felice De Toni alla partita di Nation League e mostrare contrarietà ai riconoscimenti concessi dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'evento sportivo. Episodio, questo, che si inserisce in un ormai consolidato clima di odio antisemita e per cui è necessario uno stato di allerta permanente. Basti pensare che a Udine, già dal pomeriggio di domenica, con l'arrivo in Friuli delle due formazioni, è stata fatta scattare la zona rossa attorno al Bluenergy Stadium e nei pressi dei due hotel che hanno ospitato i calciatori. Per raggiungere la struttura riservata agli israeliani, infatti, bisogna oltrepassare una sorta di bunker allestito dalle forze dell'ordine.