Italia-Israele, il pubblico di Udine fischia l'inno dello Stato ebraico

Durante l’esecuzione dell’inno israeliano si sono levati fischi da parte del pubblico presente al ’Bluenergy Stadium’ di Udine per il match valido per la quarta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League tra l’Italia e Israele. Fischi anche al momento della stretta di mano tra i due ct, Luciano Spalletti e Ben Shimon.

Rigidi i controlli agli ingressi sugli spettatori e sulle auto nell’area dello stadio. Sul tetto dell’impianto sono presenti alcuni militari, mentre in volo sulla zona c’è l’elicottero della polizia. Inoltre un corteo pro Palestina è stato organizzato nel tardo pomeriggio di oggi: i manifestanti si sono radunati in piazza della Repubblica per una marcia che si è conclusa in piazza XX Settembre. In testa al corteo lo striscione con il messaggio «diamo un calcio all’apartheid, fuori Israele dalla Fifa». La mobilitazione è stata promossa da Comitato pro Palestina di Udine, Comunità palestinese Fvg e Veneto, Salaam Ragazzi dell’Olivo e Giovani palestinesi Fvg. Numerose le bandiere della pace; di partiti, come Verdi, Prc, Insieme liberi e sindacati come Spi Cgil.