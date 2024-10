Meteo, l'annuncio di Giuliacci: "Cambierà tutto: quando arriva il ribaltone"

11 ottobre 2024 a

Nelle ultime settimane l'Italia è stata spaccata in due: freddo e pioggia a nord e caldo anomalo a sud. Il prossimo weekend, però, le temperature torneranno verso valori più in linea con le medie del periodo. E questa situazione proseguirà almeno per altre due settimane. Come spiegato sul sito meteogiuliacci.it , specialmente al centro-sud le temperature potrebbero toccare anche i 30 gradi.

Sottocorona: "Cambio deciso" nel weekend, cosa succede alle temperature

Tutto questo, però, ha una data di fine. Il 26 ottobre, infatti, ci sarà "l'irruzione di correnti fredde capaci di causare un brusco e diffuso abbassamento delle temperature, Se davvero dovesse realizzarsi tale scenario, in gran parte d'Italia si passerebbe quindi all'improvviso da una coda d'estate a un anticipo d'inverno, con un brusco ribaltone delle condizioni meteo", spiega Giuliacci.