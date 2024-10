Meteo weekend, Sottocorona: "Cambio deciso", cosa succede alle temperature

11 ottobre 2024 a

a

a

Novità sul meteo: la perturbazione che ha attraversato l'Italia negli ultimi giorni attena i suoi effetti. Il maltempo al nord è "rapidamente esaurito", spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni del tempo di venerdì 11 ottobre e del weekend per Omnibus, su La7. Nella giornata di oggi avremo qualche pioggia in prevalenza debole e nessun fenomeno intensi, mentre sabato 12 ottobre ancora meno nuvole al sud e meno deboli piogge al nord, tra zone alpine e prealpine, sull'alto Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria dove tuttavia qualche precipitazione appena significativa ci potrebbe essere.

Meteo Giuliacci, Italia "in balia di una goccia fredda": cosa ci aspetta

Maggiori schiarite ci saranno domenica 13 ottobre. "Insomma, succede ben poco" afferma il meteorologo de La7 visto che nel weekend la tendenza è confermata: cieli sgombri al sud e qualche precipitazione di debole intensità al sud, Ma farà caldo o freddo? "Le temperature questa mattina sono scese dopo un salto piuttosto brusco - commenta Sottocorona - è cambiato un po' il tipo di aria e in qualche caso i valori sono tornati normali per la stagione". Qualche numero. "Ieri a Roma le minime erano fra i 20 e i 22 gradi" per via del vento di Scirocco, ma la situazione ora "è cambiata decisamente - continua il meteorologo - e questa mattina siamo a 14 gradi".