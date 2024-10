Meteo, uragani in arrivo? Sottocorona: "Tempeste" e nessuna minaccia per l'Italia

09 ottobre 2024 a

Da una parte Kirk, che si è mosso verso l'Europa e avrà effetti anche sull'Italia; dall'altra Milton, il cui imminente arrivo ha scatenato il panico in Florida. Gli uragani tornano a fare paura e proprio su questo è stato interrogato Paolo Sottocorona. Un inizio che lui stesso ha definito "pessimistico": "Non possiamo definire uragani quelle tempeste che hanno interessato sempre più di frequente l'Europa negli ultimi anni", ha precisato l'esperto. Per quello che riguarda la nostra Penisola, ha specificato, "non ci sono particolari minacce".

“Canale di perturbazioni”, Sottocorona avvisa: il forte maltempo non darà tregua

Ecco allora le previsioni meteo per i prossimi giorni. Una "nuvolosità sta interessando il Nord, parte del Centro", ma al momento "non dà molte piogge". Sul golfo di Guascogna, invece, "c'è una bassa pressione molto intensa, molto organizzata e di tipo invernale, ma al momento non ci riguarda", ha scandito il meteorologo dallo studio di Omnibus. Oggi le precipitazioni saranno "moderate sulle zone alpine, ancora in Liguria. Al Centro e al Sud solamente qualche debole pioggia", ha anticipato.

"Intenso peggioramento" all'orizzonte: la data da segnare in rosso

Atteso per domani "un peggioramento" che riguarda "la parte centro-orientale del Nord e la parte alta della Toscana", ha affermato mostrando la mappa. Si tratta di una zona climatica "particolare". Le precipitazioni saranno forti "sulle zone alpine e prealpine". Non si può dire lo stesso per il Centro e per il Sud, dove si registrerà "qualche pioggia, non forte". Venerdì il maltempo al Nord "si attenua". Ci saranno piogge ma il quadro "non sarà preoccupante", ha aggiunto Sottocorona per tranquillizzare.