Meteo, “canale di perturbazioni”, Sottocorona: il forte maltempo non darà tregua

Giorni di importante maltempo in vista. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fa subito capire che la situazione che si presenta sull’Italia sarà quella di un tempo in cui il sole sarà solo un lontano ricordo. Ed ecco le previsioni meteo giorno per giorno: “Oggi ci sono delle criticità, ma sicuramente ce ne saranno altre. Ci sono delle zone nuvolose circolari, vicino le Baleari e sul Tirreno settentrionale. Si spostano verso est. Sempre per oggi, martedì 8 ottobre, nella prima parte della giornata il maltempo arriva a prendere tutto il nord, parte del centro, i fenomeni intensi sono soprattutto sulle zone occidentali, in parte fra Corsica e Sardegna. Sul resto del centro e al sud in attesa. Nel pomeriggio questo maltempo si sposta a prendere tutto il nord, tutte le regioni centrali, zone interne, Appennino e il versante tirrenico soprattutto, le piogge arrivano in Campania. Sul Piemonte e la Valle d'Aosta tendenza all’attenuazione dei fenomeni”.

E poi gli altri giorno: “Domani, mercoledì 9 ottobre, di mattina il maltempo si attenua quasi ovunque, lascia qualche fenomeno intenso soltanto sul basso Tirreno, poi passa sulla penisola balcanica. Nella seconda parte della giornata di domani ripeggiora moderatamente sulle zone del nord, la Liguria e quindi ritorna un po' sulle stesse zone. Centro e sud solo con qualche pioggia. Giovedì 10 ottobre mattina ecco di nuovo il maltempo forte che prende il nord, prende la Liguria, è come un canale che si è aperto in cui queste perturbazioni passano, meno al sud e alla fine la seconda parte della giornata di giovedì con miglioramento deciso sulle zone di nord-ovest, ancora fenomeni forti sul nord-est. Regione centrali e Campania con piogge moderate, quindi sono tre giorni che o per un verso o per l’altro vedranno fenomeni intensi. Le zone dove un po' di pioggia servirebbe, parliamo della Sicilia e non solo, in tutta questa situazione non ne vedono”.

Sottocorona conclude i suoi aggiornamenti meteo con un focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al nord piuttosto basse, dove comincia a peggiorare il tempo, ancora relativamente elevate 24/25 gradi per quello che riguarda il sud. La tendenza di queste temperature è in diminuzione al centro sud, su gran parte del centro sud, dove domani arriva un po' la perturbazione in maniera più intensa. In recupero Sardegna e nord-ovest, perché lì la perturbazione è passata”.