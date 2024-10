Meteo, "intenso peggioramento" all'orizzonte: la data da segnare in rosso

08 ottobre 2024 a

In Italia è tornato il maltempo. Oggi la pioggia ha avuto la meglio in gran parte del nostro territorio. I prossimi giorni, però, non riservano migliori sorprese. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di giovedì 10 ottobre, quando un secondo fronte perturbato transiterà sul nostro Paese. "Il contesto meteorologico è destinato a subire un nuovo e intenso peggioramento", ha annunciato il team di ilmeteo.it . A rischiare per piogge battenti e nubifragi saranno soprattutto le regioni del Nord e, in parte, quelle del Centro.

Gli esperti, nell'ultimo articolo pubblicato sul sito, hanno anticipato che a fare attenzione alla nuova fase di instabilità, dovranno essere "le regioni alpine, prealpine, la Liguria di Centro-Levante e i settori dell'alta Valle Padana, in particolare quelli della Lombardia e del Triveneto". Bisognerà fare attenzione anche al Centro, "specialmente sul Nord della Toscana, mentre piogge meno intense potranno comunque interessare l'Umbria e i rilievi del Lazio", si legge.

Discorso diverso va fatto per il resto del Paese. Al Sud e sul versante adriatico "si potrà godere di un contesto votato a maggiori schiarite soleggiate, ma anche di un clima decisamente mite, a tratti addirittura estivo", hanno spiegato i meteorologi. Complici di questo risultato saranno "anche i caldi venti di Scirocco che continueranno a soffiare soprattutto su queste zone". C'è, però, una buona notizia: da venerdì 11 ottobre "il fronte perturbato si allontanerà".