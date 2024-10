Meteo, Giuliacci avverte: "Forte maltempo", le regioni nel mirino

07 ottobre 2024 a

Le previsioni meteo per martedì 8 ottobre indicano l'intensificarsi della perturbazione che ha raggiunto il nord Italia ormai da 24 ore. Sarà accompagnata da "forti e piovosi venti di scirocco", spiega il colonnello Mario Giuliacci, e sono attese piogge in ampie zone del centro nord e su Gargano e Sardegna. Precipitazioni di "forte intensità" sono previste su alta Lombardia, Trentino, Friuli, levante Ligure, Toscana e Lazio. La situazione è destinata a migliorare in serata sul nord ovest e sul medio adriatico, mentre le temperature saranno in rialzo a causa dei venti da sud.

