Meteo, Sottocorona non lascia scampo: "È solo l'inizio"

02 ottobre 2024 a

a

a

Nelle prossime ore le condizioni meteo vivranno un significativo peggioramento su tutta la Penisola. Ne parla Paolo Sottocorona durante il suo collegamento col TgLa7 del 2 ottobre.

"Veri e propri nubifragi". Giuliacci: quando scatta la fase di maltempo

"Per mercoledì 2 ottobre la situazione presenta qualche nuvola e pioggia non forte che raggiungeranno il centro ma non ancora il sud - spiega Sottocorona - Il peggioramento comincerà nelle prossime ore in maniera piuttosto blanda. Ma questo è solo l'inizio di un peggioramento marcatissimo che ci sarà nella giornata di giovedì 3 ottobre e sarà anche piuttosto veloce. In tutto il nord e in tutto il centro ci saranno fenomeni da forti a fortissimi e saranno molto estesi. La situazione sarà molto critica in particolare nel nord est. Al sud arriveranno piogge ma non saranno così intense. Venerdì 4 ottobre il maltempo continua ma si riduce. Insomma le zone critiche saranno molto minori".